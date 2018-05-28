Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede

Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra jandarmanın yoğun güvenlik önlemiyle 22 FETÖ şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

OLAY

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 26 Mayıs'ta Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurmuş, aralarında FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisi yakalanmış, çocuklar yakınlarına teslim edilmişti.