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Sınırda yakalanan şüphelileri adliyede

Son dakika haberi... 'a kaçma girişimindeyken sınır köyünde yakalanan şüphelilerinden 22'si, adliyeye sevk edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 11:21
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelileri, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra jandarmanın yoğun güvenlik önlemiyle 22 FETÖ şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

OLAY

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 26 Mayıs'ta Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurmuş, aralarında FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisi yakalanmış, çocuklar yakınlarına teslim edilmişti.

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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede
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