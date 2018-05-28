"Gençlerin hedefleri her geçen gün büyüyor"

TÜGVA Kars Şubesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, "Batılılaşma" adı altında köklerden ve hayata gaye kazandıran istikametten koparılmanın söz konusu olduğuna işaret ederek "Batılılaşacağız, gelişeceğiz, modern olacağız denilmesine rağmen sadece şekilden ibaret benzeşmenin peşinde olunduğunu" söyledi.

"BİLİM VE TEKNOLOJİ YERİNE..."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Onun harflerini kullanalım, onun müziğini dinleyelim) demişler. Bize Batılılaşma ve modernleşme diye bunun dışında başka bir şey getirmişler mi, bilim ve teknolojisini getirmişler mi? Getirmiş olsalardı bugün Türkiye'nin en büyük projelerini durdurmak isteyenler herhalde devrim arabalarının önünü kesmemiş olurlardı. Bilakis bugün başka marka arabalara binmezdik, kendi mühendislerimizin ürünü olan arabalara binerdik ve hatta 1960'larda bizim uçağımız üretilmeye başlasaydı bugün belki de kendi savaş ve yolcu uçaklarımız olabilirdi."

Bilal Erdoğan'dan gençlere çağrı

"KAFALARI İŞGAL ETTİLER"

Erdoğan, Türkiye'yi işgal edemeyenlerin, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda özgürlüğünü ilan eden milletin aydınının kafasının içini işgal ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sömürgeci Batı zihniyeti bizim aydınlarımızın esir aldıkları zihinleri üzerinden koca bir milleti esaret altında tutmaya çalışmışlar. Avrupa'dan başka bir dünyası ve hedefi olmayan bir millet olmaya bizi mahkum etmeye bırakmışlar. Son 15 yılda özellikle cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun cesaretiyle ve dik duruşuyla bu millet yeniden ecdadına yaraşır duruşa ve öz güvene ulaşmaya başladı. Özellikle gençlerimiz kendilerine büyük hedefler koymaya başladı. Bizim gençliğimizin sınır tanımayan bir gençlik olması lazım. Türkiye Gençlik Vakfının gençlerimizi bu şuurla ve vizyonla geliştirmesi lazım. Aileler çocuklarınızı TÜGVA'ya gönderirken bileceksiniz ki emin ellerdeler. Tarihini, değerlerini ve inancını öğrenen bir gençlik işte TÜGVA'nın temsilciliklerinde yetişecek."

YAZ OKULLARI VE KAMPLARA DAVET

Yaz okulları ve kamplara ortaokul ve lise öğrencilerini beklediklerini belirten Erdoğan, öğrencilerin okul ve kamplarda geçmişlerini, dinlerini ve ibadetlerini öğreneceklerini ve inançlarını güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, Batılılaşma denilen 200 yılı aşkın süredir devam eden sürecin kimliksizleştirmeye ve şuursuzlaştırmaya götürdüğüne dikkati çekerek şunları dile getirdi:

"Yeniden kendi kimliğimizi, bilincimizi tahkim etmek ve güçlendirmek zorundayız ki dünyada nice mazlumlar bize umut bağlamış durumda. Dünya mazlumlarının Amerika diye, Birleşmiş Milletler diye, Avrupa Birliği diye bir umudu var mı sizce. Dünya mazlumları bir Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorlar. Gidin bakalım Gazze'ye, gidin bakalım Bangladeş'e, gidin bakalım Suriyelilerin dört bir yanındaki kamplarına bakın, gidin Somali'ye sorun bakalım size Erdoğan demiyorlar da ne diyorlar. O zaman bu yürüyüşü durdurmak isteyenlere karşı uyanık olmak zorundayız. Çünkü dün bizi Çanakkale'de geçmek isteyenler kimdiyse 15 Temmuz'da tankların arkasında onlar vardı ve bugün bu yürüyüşü durdurmak isteyenler bu ülkede kriz tellallığı üretmeye çalışanlar, bu ülkede fitne tohumları ekmeye çalışanlar işte aynı odakların iş birlikçileri. Bu projeleri durdurmak isteyenler de onların iş birlikçileri."

Bilal Erdoğan TÜGVA açılışında konuştu

Hızlı tren eleştirilerine de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hızlı tren istemiyorlar ya. Neymiş göçü hızlandıracakmış. Kafa nasıl çalışıyorsa bilakis hızlı tren insanların gidip gelmelerini, memleketine dönmelerini kolaylaştırır ama bunlar zamanında doğalgaza bile karşı çıktılar. Bilen bilir. Zihniyet, yapılan ne varsa onu bozalım zihniyeti. Milletimizin buna karşı uyanık olması lazım. İşte yine bir seçim dönemi ve milletimize bir fırsat daha düşüyor Türkiye'nin düşmanlarına mesaj vermek ve 15 Temmuz'un intikamını almak için. Çünkü 15 Temmuz'u organize edenler bu seçimden bir ümit bize gün doğar mı diye bekliyorlar. Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun onunla çalışırız diye bekliyorlar. Doğru mu? Bunun farkında mıyız? O zaman bu seçimde de her seçimde olduğu gibi milletimiz feraseti ve dik duruşuyla dünya mazlumlarının umudu olan cumhurbaşkanımıza çok güçlü bir şekilde destek verecek. Bu seçimler çok önemli ve evelallah bu seçimlerden sonra Türkiye'nin önü açık."