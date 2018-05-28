Rize'deki FETÖ davasında karar

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, örgüt kurucusu ve üyesi oldukları, örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 14 sanık 6 yıl 3'er ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırıldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurucusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Rıdvan Çiriğ, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklar İlhami Dülgeroğlu, Şaban Arı, Sebahattin Uzun, Nihat Işık, Yusuf Karadağ, Rıdvan Mat, Kamil Önerbay, tutuksuz sanıklar Cebrail D, Hamza Ö, T.D, H.D, B.T. ve M.U. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında iddiaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Rıvan Çiriğ'i "silahlı terör örgütü kurucusu" olmak suçundan 12 yıl 6 ay, İlhami Dülgeroğlu'nu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, Şaban Arı'yı 10 yıl, Sebahattin Uzun, Nihat Işık, Yusuf Karadağ ve Cebrail D'yi 8 yıl 9'ar ay, Rıdvan Mat, Kamil Önerbay, Hamza Ö. ve T.D'yi 7 yıl 6'şar ay, H.D. ve B.T'yi 6 yıl 10 ay 15'er gün ve M.U'yu 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Heyet, hükümle birlikte Cebrail D. ve Hamza Ö'nün tutuklanmalarına, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi.