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Son dakika: 'teki / davasında karar

Son dakika haberi... Tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 16:46
Son dakika: Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük 1. 'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık İsmet Yetkin ve avukatı katıldı.

SANIK BERAATİNİ TALEP ETTİ

Son sözleri sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Karabük'te örgüt üyelerinin kaldığı bazı evlerde "abi" olduğu iddia edilen İsmet Yetkin'e, 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

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