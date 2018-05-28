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Son dakika: Rize'deki davasında karar

Son dakika haberi... / kurucusu ve üyesi oldukları, örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 14 sanığa, 6 yıl 3 ay ila 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 16:17

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurucusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Rıdvan Çiriğ, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklar İlhami Dülgeroğlu, Şaban Arı, Sebahattin Uzun, Nihat Işık, Yusuf Karadağ, Rıdvan Mat, Kamil Önerbay, tutuksuz sanıklar Cebrail D, Hamza Ö, T.D, H.D, B.T. ve M.U. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında iddiaları reddederek beraatini istedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, sanık Rıvan Çiriğ'i "silahlı terör örgütü kurucusu" olmak suçundan 6 ay, İlhami Dülgeroğlu'nu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, Şaban Arı'yı 10 yıl, Sebahattin Uzun, Nihat Işık, Yusuf Karadağ ve Cebrail D'yi 8 yıl 9'ar ay, Rıdvan Mat, Kamil Önerbay, Hamza Ö. ve T.D'yi 7 yıl 6'şar ay, H.D. ve B.T'yi 6 yıl 10 ay 15'er gün ve M.U'yu 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, hükümle birlikte Cebrail D. ve Hamza Ö'nün tutuklanmalarına, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi.

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Son dakika: Rize'deki FETÖ davasında karar
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