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'dan Arnavutluk'ta iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (), Arnavutluk'ta yaklaşık 200'ün üzerinde kişinin katıldığı iftar programı düzenledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 16:05
TİKA'dan Arnavutluk'ta iftar

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşun, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlediği iftara, bürokrat, kuruluşlarının yetkilileri ve toplumun farklı kesimlerinden oluşan 200'den fazla kişi katıldı.

İftar programında, 'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Vasilika Hysi, Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, TİKA Tiran Program Koordinatörü Necip Özay Özütok, Arnavutluk Tarihi Eserler Enstitüsü Müdürü Arta Dollani, milletvekilleri, Bektaşi Merkezi Başdedesi Edmond Brahimaj, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin'in iftar programında yaptığı konuşmada, TİKA'nın Arnavutluk ve dünyada gerçekleştirmiş olduğu projelerden bahsederek, Türkiye'nin elindeki imkanlar çerçevesinde Arnavutluk gibi dost ve kardeş ülkelere yardımlarını sürdürdüğünü vurguladı.

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TİKA'dan Arnavutluk'ta iftar
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