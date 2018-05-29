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16 ilde operasyonu: 31'i muvazzaf 41 askere gözaltı kararı

16 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarında 31'i muvazzaf toplam 41 şüpheli hakkında az önce gözaltı kararı çıkarıldı. Polis şüphelileri ev ve iş yerlerinden gözaltına almaya başladı.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 09:43
16 ilde FETÖ operasyonu: 31'i muvazzaf 41 askere gözaltı kararı

Operasyonla ilgili bilgilendirmede şöyle denildi: " Cumhuriyet Başsavcılığı koordenisinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'nin Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda 60 askeri personel tespit edildi.

Bu şahıslardan 4'ü albay, 4'ü Yarbay, 1'i Binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'su üsteğmen 15'i teğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 60 askeri personelden 19'u hakkında daha önceden soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı anlaşılmış, 31'i muvazzaf toplam 41 şüpheliye yönelik 29/5/2018 günü ilimiz başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 17 şahıs gözaltına alınmış diğer şahısların yakalanmaları yönünde çalışmalar devam etmektedir. " (Hürriyet)

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16 ilde FETÖ operasyonu: 31'i muvazzaf 41 askere gözaltı kararı
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