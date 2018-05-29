Adana'da FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı dava

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Harun Reha Ataç ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede iki telefon hattında da ByLock tespiti yapıldığı hatırlatılarak savunma yapması istenen tutuklu sanık Ataç, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia ederek, mahkemeye ulaşan belgeleri kabul etmediğini söyledi. Örgütle bir ilgisinin olmadığını öne süren Ataç, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ataç'ın mevcut halinin devamına ve adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.