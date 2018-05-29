Adana'da terör örgütü DEAŞ davası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar İ.Ö, M.A, B.K ve müşteki H.A. ile avukatları katıldı. Sanık H.B. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada ilk olarak dinlenen müşteki H.A, yaklaşık iki yıldır oğluna ulaşamadığını, çocuğunun Suriye'ye götürüldüğünden şüphelendiğini belirtti.

Huzurda bulunan sanıklardan şikayetçi olmadığını dile getiren H.A, "Oğlumu kim ve kimler alıp götürdüyse sorumluların bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık İ.Ö. ise DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını ve kimseyi örgüte katılması için Suriye'ye götürmediğini iddia etti.

Kendisinin ilahiyat mezunu olduğunu ve dini konulara vakıf olduğunu belirten sanık İ.Ö, "Telefon tape kayıtlarına yansıyan konuşmalar bana dini konularda soru soran şahıslara verdiğim cevaplardır. Örgütsel bir faaliyetim ve amacım yoktur. Kimseyi bu örgüte katılma noktasında teşvik etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.