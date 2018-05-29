Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorlu'da 'Kanal İstanbul' projesini tanıttı

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Çok güzelsin Tekirdağ, umuyorum ki 24 Haziran'da bir başka güzel olacaksın. Bugün bizleri kucakladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti olarak burada istediğimiz sonucu alamadık fakat biz suçu muhalefet gibi halkta aramıyoruz. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Sıkıntıyı varsa yanlış anlaşılmaları halkımızda değil, partimizde artık.



146 ÖNEMLİ PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRME SÖZÜ VERDİK

Çorlu'ya, Tekirdağ'a kendimizi daha iyi anlatacağız. Çorlu AK Parti'nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken şehirler arasındadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da, Tekirdağ'da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Buradan soruyorum 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Değerli kardeşlerim erken seçim kararı aldıktan bu yana önce seçim manifestomuzu sonra beyannamemizi halka açıkladık. Nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi tüm detayları ile ortaya koyduk. Manifestomuzda Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise ülkemize neler vaat ettiğimizi tek tek yazdık. Milletimize 146 önemli projeyi gerçekleştirme sözü verdik. İnşallah milletimizin teveccühü ile ipi göğüslersek bu projelerimizi gerçekleştireceğiz.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİN ANİMASYONU

Partisinin Çorlu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla 'Kanal İstanbul' projesinin detaylarını paylaştı

İŞTE 'KANAL İSTANBUL' PROJESİ:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu mitinginde Kanal İstanbul Projesi'nin görüntülerini paylaştı