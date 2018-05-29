Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çok güzelsin Tekirdağ, umuyorum ki 24 Haziran'da bir başka güzel olacaksın. Bugün bizleri kucakladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti olarak burada istediğimiz sonucu alamadık fakat biz suçu muhalefet gibi halkta aramıyoruz. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Sıkıntıyı varsa yanlış anlaşılmaları halkımızda değil, partimizde artık. Çorlu'ya, Tekirdağ'a kendimizi daha iyi anlatacağız. Çorlu AK Parti'nin kalesi olmalıdır. Bize göre Tekirdağ, AK Parti'nin kalesi olması gereken şehirler arasındadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'da, Tekirdağ'da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Buradan soruyorum 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Değerli kardeşlerim erken seçim kararı aldıktan bu yana önce seçim manifestomuzu sonra beyannamemizi halka açıkladık. Nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi tüm detayları ile ortaya koyduk. Manifestomuzda Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise ülkemize neler vaat ettiğimizi tek tek yazdık. Milletimize 146 önemli projeyi gerçekleştirme sözü verdik. İnşallah milletimizin teveccühü ile ipi göğüslersek bu projelerimizi gerçekleştireceğiz.

İHRACATTA HEDEFİMİZ 500 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK

24 Haziran'dan sonra hedefimiz ekonomide ilk 10'a girmek. Nerelerden nerelere geldik, durmadık, durmayacağız. Başkanlık sistemine geçince bu süreç daha hızlı ilerleyecek. İhracatta hedefimiz 500 milyar dolara ulaşmak. Ülkemize bu yıl 40 milyon turist gelecek. 5 yıl içinde hedefimiz 50 milyon turist sayısına ulaşmak. CHP'nin bir milletvekili buradaki yolların müteahitiydi, parasını alamıyordu parasını. Başbakan oldum parasını ödedim ama bunlar kadir kıymet bilmezler. Biz buyuz. Biz beşer gücünün önünde eğilmedik, sadece rabbimizin huzurunda eğildik.

29 Ekim'den sonra İstanbul'da dünyada ilk üç içinde yer alan yeni havalimanının açılışını yapacağız. Bu havalimanının yıllık kapasitesi 90 milyon olacak. 2023'te bu 150 milyon olacak.

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