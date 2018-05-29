Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e hapis cezası

Eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 14:14
Eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Samsun 4. 'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen kaymakam İlyas Gün ile avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Gün, son savunmasında, beraatini talep etti. Sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Gün'ün, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi meydanda toplanan kalabalığı, İstiklal Marşı okutarak evlerine gönderdiği iddia edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'e hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN