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Eski Terme kaymakamına 'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

'da  / soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Terme eski kaymakamı İlyas Gün (41), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre göz önünde bulundurulan Gün, tahliye edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 15:14
Eski Terme kaymakamına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Terme Kaymakamı İlyas Gün, / soruşturması kapsamında Ağustos 2016'da tutuklandı. 'ByLock' kullandığı öne sürülen Gün, tutuklanıp, meslekten ihraç edildi. Evli ve 3 çocuk babası İlyas Gün, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla 4'üncü 'nde dava açıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında Gün ve avukatı hazır bulundu. Yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini isteyen İlyas Gün, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Gün'ün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

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Eski Terme kaymakamına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
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