Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün "mahrem subaylarına" operasyon

'nün "mahrem subaylarına" operasyon

merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "mahrem subaylarına" yönelik operasyonda 24 muvazzaf asker yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 15:38
FETÖ'nün mahrem subaylarına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığının /'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "mahrem subay yapılanmasının" deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bakkal ve büfelerdeki sabit telefon hatlarından "mahrem imamlar" tarafından aranan 4'ü albay, 4'ü yarbay, biri binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'sı üsteğmen, 15'i teğmen, 3'ü astsubay 60 askeri personelin örgütle bağlantısı tespit edildi.

Zanlılardan 19'u hakkında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce işlem yapıldığı belirlendi, 31'i muvazzaf 41'iyle ilgili gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Kayseri merkezli, Ankara, İstanbul, , KonyAntalyalya, Batman, , , , Kırklareli, , , , , Tunceli ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 albay, bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 7 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 24 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ’ye karşı çıkan ŞOK mangasında işkence görüyordu
Türk donanması yeni teknolojilerle donatıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün "mahrem subaylarına" operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN