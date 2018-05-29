İzmir'deki suç örgütü operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından kentte değişik olaylara karıştıkları ve suç örgütü elebaşı Serkan K. ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 55 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla adliyesevk edilenlen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 37'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kentte değişik suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü elebaşı Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik 16 Mayıs'ta İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da yaklaşık 450 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı" gibi suçlara karıştıkları öğrenilen şüphelilerin, geçen yıl 8 Aralık'ta, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir otelin önünden ciple ayrılmak üzereyken silahla saldırı sonucu yaşamını yitiren Gökhan Kalıpçı'nın (27) failleri oldukları ileri sürülmüştü.

Suç örgütü elebaşı Serkan K'nin yurt dışına kaçtığı belirtilmişti.