Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: TSK'dan acı haber

Son dakika: 'dan acı haber

Son dakika haberi... 'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu, saldırının ardından hava harekatıyla terör örgütü hedefleri vuruldu

Giriş Tarihi: 29.5.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 18:04
Son dakika: TSK'dan acı haber

Güvenlik güçlerinin 'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu. Saldırının ardından bölücü terör örgütüne ait bölgedeki hedefler hava harekatıyla vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısında bir asker şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede yapılan hava harekatında teröristler tarafından kullanılan hedefler imha edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TSK'dan acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN