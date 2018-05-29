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Son dakika: 'de 1 'lı etkisiz hale getirildi

'nin Hozat ilçesi kırsalında, askeri birliklere karşı saldırı düzenlemek isteyen bir grup 'lı ile çıkan da, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 21:16 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 21:44
Son dakika: Tunceli'de 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, Hozat ilçesi kırsal alanında bir grup 'lı teröristin eylem yapacağı istihbaratı almaması üzerine bölgede operasyon pusu faaliyeti gerçekleştirdi. Eylem hazırlığında olan PKK'lılar, askeri hedeflere yaklaşmadan askerlerin pususuna düşünce çıktı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı öğrenildi.
Çatışmaların devam ettiği sık ormanlık alanda gizlenen PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait iki kobra helikopterinin de bölgeyi aralıklarla ateş altına aldığı öğrenildi. Operasyon sürüyor.

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Son dakika: Tunceli'de 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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