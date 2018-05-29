Van’da terör operasyonu: 9 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2018 tarihinde Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 'PKK
/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' şüphelilerine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında elde edilen dijital materyallere ve suç unsurlarına el konulmuştur. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir" denildi.