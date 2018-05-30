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davası

'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin 458 kişinin yargılandığı davada sanıklar savunma yapmadı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 11:54
Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin davada, 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

BAZI SANIKLAR SAVUNMA YAPMADI

Mahkemenin savunma yapmak için huzura çağırdığı bazı sanıklar, dava dosyasına eklenen yeni bilgi belgelerin taraflarına ulaşmadığı, bazı sanıklar da avukatları olmadığı gerekçeleriyle savunma yapmadı.

Mahkeme başkanı da bazı sanık ve taraf avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra mahkemeye ulaşan bilgi ve belgeleri okudu. Yeni gelen bilgi ve belgelerin okunmasına devam edilmek üzere duruşmaya öğle arası verildi.

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Akıncı Üssü davası
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