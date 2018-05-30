Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince BursAntalyalya, Gaziantep, Adıyaman ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt içinde üst düzey yönetici olan ve "mahrem imam" olarak adlandırılan bir kişi ile yabancı uyruklu bir kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Bazı şüphelilerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'yı "kurtarma talimatları" kapsamında farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'da katılım hesabı açtığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi.