Bursa'da uyuşturucuya 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında ise 455 gram bonzai, 200 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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