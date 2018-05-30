Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bursa'da uyuşturucuya 14 gözaltı

'da ya 14 gözaltı

'da satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 455 gram bonzai ile 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 15:01
Bursa'da uyuşturucuya 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında ise 455 gram bonzai, 200 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da uyuşturucuya 14 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN