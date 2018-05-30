CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırıkkale'de CHP'lilere seslendi.

Muharrem İnce, konuşmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmesine değindi.

Erdoğan'ı Almanya'ya davet eden Merkel, İnce'yi kızdırdı

"SEN KİMSİN YA"

İnce, "Sayın Merkel, 'Erdoğan seçimden sonra gelsin' diyor. Sayın Merkel önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım. Sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş. Türkiye'de seçimin sonucunu beklemeden açıklama yapıyorsun. Sen kimsin ya. Benim ülkemde bir seçim var kimin kazanacağını nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız var da onu öne çıkarmaya çalışıyorsun. Almanya'nın uşağıyımız biz, biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türkiye'de seçim var. Herkes haddini bilecek. Türkiye'nin iç işidir bu, Almanya'nın haddine mi düşmüş." sözleriyle tepkisini dile getirdi.