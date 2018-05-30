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Erdoğan'ı Almanya'ya davet eden Merkel, İnce'yi kızdırdı

Cumhurbaşkanı’nın seçim zaferini erkenden ilan ederek Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerinin ardından Almanya’ya davet eden Merkel, CHP’nin adayı ’yi kızdırdı. 'ı seçimlerden sonra Almanya'ya davet eden Merkel'e, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sen kimsin ya, sıra size de gelecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 30.5.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 16:31
Erdoğan'ı Almanya'ya davet eden Merkel, İnce'yi kızdırdı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kırıkkale'de CHP'lilere seslendi.

Muharrem İnce, konuşmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra 'ı Almanya'ya davet etmesine değindi.

Erdoğan'ı Almanya'ya davet eden Merkel, İnce'yi kızdırdı

"SEN KİMSİN YA"

İnce, "Sayın Merkel, 'Erdoğan seçimden sonra gelsin' diyor. Sayın Merkel önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım. Sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş. Türkiye'de seçimin sonucunu beklemeden açıklama yapıyorsun. Sen kimsin ya. Benim ülkemde bir seçim var kimin kazanacağını nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız var da onu öne çıkarmaya çalışıyorsun. Almanya'nın uşağıyımız biz, biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türkiye'de seçim var. Herkes haddini bilecek. Türkiye'nin iç işidir bu, Almanya'nın haddine mi düşmüş." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Son dakika: Merkel'den Erdoğan'a davet

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Erdoğan'ı Almanya'ya davet eden Merkel, İnce'yi kızdırdı
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