FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda, aralarında ihraç edilen astsubay, ilişiği kesilmiş askeri okul öğrencisi ile Muş'un askeri birimlerinde görevli bir yüzbaşı ve iki astsubayın da bulunduğu toplam 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şahıslardan birinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı, 1 şahsın adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve diğer 4 şahsın da tahkikatlarının devam ettiği bildirildi.



BUGÜN NELER OLDU