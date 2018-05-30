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'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama

'ta / silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 14:34
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama

Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda, aralarında ihraç edilen astsubay, ilişiği kesilmiş askeri okul öğrencisi ile Muş'un askeri birimlerinde görevli bir yüzbaşı ve iki astsubayın da bulunduğu toplam 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şahıslardan birinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı, 1 şahsın adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve diğer 4 şahsın da tahkikatlarının devam ettiği bildirildi.

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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama
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