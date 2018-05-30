Narkotik uygulamasında şoke eden görüntü

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen adreslerde torbacılara yönelik narko-sokak uygulaması için harekete geçti.

Hazırlıklarını tamamlayan tim öğle saatlerinde konvoy halinde yola çıkarak Sarıgöl Mahallesi'nin ara sokaklarına geldi. Burada özel harekat polisleri sokak başlarında geniş güvenlik önlemi alırken, narkotimler de şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Şahısların araçlarını da didik didik arayan timler, çevrede adeta kuş uçurtmadı.



BONZAİ KULLANIP SIZAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ara sokaklarda uygulamayı sürdüren narkotimler, metruk binalara da tek tek baktı. Duvar aralarına, boruların içlerini ve elektrik panolarını arayan polis, bir metruk binanın girişine yaklaştığında şoke oldu. Bir kişinin başı öne eğilmiş halde hareketsiz bir şekilde sızdığını fark eden polis, şahsı uyandırdı.

Gözlerini açtığı sırada karşısındaki gördüğü polisin, "Bonzai mi içtin?" sorusuna, "Hayır" yanıtını veren şüphelinin üst araması yapıldı. Şahsın oturduğu yerde de araştırma yapan polis, kağıt parçasına sarılmış bir miktar bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin yapılması üzerine polis merkezine götürüldü.