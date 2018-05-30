Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: ABD, BMGK'yi İsrail için acil toplantıya çağırdı

Son dakika: , 'yi için acil toplantıya çağırdı

, BM Güvenlik Konseyinden "''den 'e saldırılar olduğu" gerekçesiyle acil toplantı talep etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley, ''İsrail'e yönelik saldırıların 2014 yılından beri en büyük saldırılar olduğunu'' iddia ederek, İsrailli sivillere yönelik şiddete 'nın cevap vermesi gerektiğini öne sürdü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 22:59 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 01:46
Son dakika: ABD, BMGK'yi İsrail için acil toplantıya çağırdı

, Birleşmiş Milletler () '''den 'e saldırılar olduğu'' gerekçesiyle acil toplantıya çağırdı.

"İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILAR..."

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, '' ve diğer militanların Gazze'den İsrail'e yönelik son saldırılarını'' görüşmek üzere BMGK'dan toplantı talep edildiği bildirildi.

İsrail’den yine katliam 15 şehit bin 400 yaralı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley, ''İsrail'e yönelik saldırıların 2014 yılından beri en büyük saldırılar olduğunu'' iddia ederek, İsrailli sivillere yönelik şiddete BMGK'nın cevap vermesi ve yönetiminin Gazze'de olanlara izin verdiği için sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Toplantının yarın yerel saat ile öğleden sonra yapılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD, BMGK'yi İsrail için acil toplantıya çağırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN