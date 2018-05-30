Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yönetim sistemlerinin zirvesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine dair konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ''yönetim sistemleri arayışlarının zirvesidir'' dedi. Erdoğan ''Tek Parti dönemini zaten demokratik dönem olarak göremeyiz, milletimizin hür iradesi yoktu'' şeklinde konuştu.



Darbelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''15 Temmuz darbe girişimi gibi bir büyük felaketle de yüzleştik. Darbeci sistemin fırsat bulduğunda hortlayabileceğini gördük. 16 Nisan halk oylamasını yaşadık, ardından 24 Haziran erken seçim geldi.'' ifadelerini kullandı.



Erdoğan ''Türkiye'nin elde ettiği tüm kazanımlar istikrar döneminde elde edilmiştir. İstikrar döneminde dahi sistemin nasıl tıkanabileceğini gösterdi.'' dedi.



GÜÇLER AYRILIĞI VURGUSU



Erdoğan ''Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetim mimarlığı kısmında da çalışmalarımız yürüyüyor, dersimizi iyi çalışıyoruz. Demokrasinin özünde güçler ayrılığı vardır. Meclis kanunları çıkaracak ve denetim görevini yapacak, hüklümet bu kanunlara göre ülkeyi yönetecek. 24 Haziran'da sona erecek mevcut sistemde gerçekten işler böyle mi yürütülüyordu? Çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulması hadi kuruldu çalışması mümkün değildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile Meclis'i kanun çıkarma konusunda tek merci yapıyoruz. Tek kanun çıkarma yetkisi meclisindir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı yasama organı ile sınırını korumak zorundadır. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi burada tekrar ederek Türkiye'nin güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belitmek istiyorum.'' vurgusunda bulundu.



''YARGIMIZI YÜKSELTMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR''



Erdoğan ''Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde mlletimize güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz. Ölsek de buradayız diyerek darbecilere direnen ve milletin yanında saf tutan yargımızı yükseltmek hepimizin boynunun borcudur.'' dedi

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