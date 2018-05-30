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Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde istifa krizi

Genel Başkanı 'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde partideki 8 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçesini verdiği öğrenildi. CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz ise, kendisinin görevi başında olduğunu, genel merkezin alacağı her türlü kararı saygı ile karşılayacağını söyledi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 17:40
Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde istifa krizi

Alınan bilgiye göre, Nazımiye İlçe Teşkilatında 8 yönetim kurulu üyesi milletvekili adaylarının seçimi noktasında parti tabanlarının desteklediği adayların gösterilmediği gerekçesiyle istifa dilekçisini il yönetimine gönderdi.

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CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz da, istifa dilekçelerinin verildiğini doğruladı. Yıkılmaz, "Yönetim kurulu üyelerimiz arasında 8 arkadaşımız başkalarının telkinleriyle kendi iradeleri dışında kendilerine baskı yapılarak istifa ettirildi. Genel Başkanımız Sayın 'nun ilçesinde bu durumların yaşanması çok üzücüdür. Milletvekili adaylarının belirlenmesi sırasında genel merkezimizin talimatı ile il yönetimi bizden görüş istemiş bizde örgütümüzün tercihleri doğrultusunda 4 milletvekili aday adayının ismini il başkanlığına bildirdik. Bunun dışındaki hiçbir durum yok, istifaların nedenini bende anlamış değilim. Ben görevimin başındayım genel merkezin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılarım" diye konuştu.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde istifa krizi
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