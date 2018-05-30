Son dakika: Prof. Dr. Eyice son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice için Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.

'BABAM OLDUĞU İÇİN GURUR DUYUYORUM'

Eyice ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Semavi Eyice'nin kızı Gülsen Eyice gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye dünyaya çok değerli eserler bırakmış bir insan. Babam olduğu için gurur duyuyorum. Son nefesine kadar yanındaydım. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Eyice'nin torunu Gülüm Güven ise, "İstanbul için, dünya için Türkiye için çok kıymetli bir insandı. Çok kıymetli eserleri vardı. Umarız arkadan gelen gençlerimiz de onun eserlerinden yararlanır ve tarihimize sahip çıkmada en az onun kadar hassas olurlar. Bugün birçok cami ve medresemizde gerçekten emekleri var. Birçoğunun kurtarılmasında büyük mücadeleleri var. Umarım bunun kıymeti bilinir. Bu vesile ile birçok eski eserimizin kurtarılmasını sağlarlar. Her kurtarılan eser büyükbabam için onur vericiydi" diye konuştu.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Eyice'nin vasiyetin yerine getirilerek Fatih Camii haziresine defnedileceğini vurgulayan Güven, "Buraya gömülmek istiyordu. Fatih'te olmak istiyordu. Büyükbabamın çocukluğunun geçtiği yerler burası. Suriçi onun için çok kıymetliydi. Biz de son arzusunu yerin getirmenin gururunu yaşıyoruz. Halil İnalcık da burada zaten. İki kıymetli insan diğer kıymetlilerin yanına yerleşiyor. Bu bizim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

SEMAVİ EYİCE KİMDİR?

1922 yılında Kadıköy'de dünyaya gelen Semavi Eyice, Bizans ve Osmanlı sanatına ilişkin çalışmaları ile tanınmış bilim insanıdır. Bini aşkın kitapta makale, ansiklopedi maddesi ve araştırması yayımlanan Eyice, Türkiye'de Bizans sanatının tanınmasında ve Osmanlı sanatı ile karşılaştırılmasında önemli rol oynadı.

Bir "İstanbul aşığı" olarak tanınan Eyice, İstanbul'un kaybolan tarihî eserleri ile ilgili makaleleri bu konudaki çalışmaların en önemli kaynağı oldu. Anıtlar Kurulu'nda görev yapması dolayısıyla birçok tarihî yapının yok olmaktan kurtarılmasını; kurtaramadıklarının kayıt altına alınmasını sağladı.

İstanbul'un tarihi eserleri konusundaki çalışmaları dışında Toroslar'daki arkeolojik alanlar, Balkan ülkelerindeki Osmanlı eserleri hakkında araştırmaları bulunuyor. 2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Eyice, ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün sahibi olmuştu. İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice'nin 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı var.