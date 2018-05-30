Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi toprağa verilecek

Güvenlik güçlerinin dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi, Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verilecek. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verilecek
Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısında şehit olan Kolcu'nun naaşının öğle saatlerinde Ankara'ya getirilmesi bekleniyor. Şehidin cenazesi Haymana ilçesi Sarıgöl Mahallesi Camisi'nde kılanacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.