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'nun cenazesi toprağa verilecek

'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 'nun cenazesi 'nın Haymana ilçesinde toprağa verilecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:12
Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi toprağa verilecek

Güvenlik güçlerinin dün 'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 'nun cenazesi, 'nın Haymana ilçesinde toprağa verilecek. Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verilecek

Irak'ın kuzeyindeki operasyon sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısında şehit olan Kolcu'nun naaşının öğle saatlerinde Ankara'ya getirilmesi bekleniyor. Şehidin cenazesi Haymana ilçesi Sarıgöl Mahallesi Camisi'nde kılanacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

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Uzman Çavuş Abdullah Kolcu'nun cenazesi toprağa verilecek
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