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merkezli operasyonunda 15 gözaltı

merkezli 2 ilde polis tarafından /’ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 11:03
Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

merkezli 2 ilde polis tarafından /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Amasya ve 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. KHK ile kapatılan şirket çalışanlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Amasya il merkezinde 11, Gümüşhacıköy ilçesinde 1, Suluova ilçesinde 1 ve Bursa'da 2 olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
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