Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı

Amasya merkezli 2 ilde polis tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Amasya ve Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. KHK ile kapatılan şirket çalışanlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Amasya il merkezinde 11, Gümüşhacıköy ilçesinde 1, Suluova ilçesinde 1 ve Bursa'da 2 olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



