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: Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak

Binali Yıldırım, Giresun'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. , "Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor. Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak" açıklamasını yaptı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 16:48
Başbakan Yıldırım: Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak

Menbiç konusunda da açıklama yapan , "Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor. Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu." dedi.

"BU MİLLETİ DİZE GETİREMEZLER"

: Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da.

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Başbakan Yıldırım: Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak
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