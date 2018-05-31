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Çocuğa a 9 yıl hapis

'da 12 yaşındaki çocuğa da bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 18:04
Çocuğa cinsel istismara 9 yıl hapis

Olay, 'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası 63 yaşındaki A.C.S.M., komşusunun zihinsel engelli olduğu ileri sürülen 12 yaşındaki oğlu A.D.'yi dondurma alma bahanesiyle kandırıp bir tarlanın kenarına götürerek burada da bulunmaya çalıştı.

VATANDAŞLAR ENGELLEDİ

Bu sırada yoldan araçla geçen vatandaşlar durumu fark edince araçlarından inip A.C.S.M.'yi darp etti. Hastanelik olan şahıs tedavisinin ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.C.M.S. hakkında Samsun 1. dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme A.C.S.M.'yi "cinsel istismar" suçundan 6 yıl 8 ay, "alıkoyma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan A.C.S.M.'nin tahliyesine karar verildi.

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Çocuğa cinsel istismara 9 yıl hapis
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