Erdoğan'dan kutlama mesajı

Erdoğan 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e kutlama mesajı gönderdi.

"100 yılı aşkın, bilgi, birikim ve tecrübesiyle şanlı Türk bayrağını semalarda onur ve gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümünü tebrik eden Erdoğan, "Güçlü altyapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılıını önde gelen isimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir" ifadelerini kullandı.