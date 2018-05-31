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Erdoğan'dan kutlama mesajı

, "Güçlü alt yapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılığının önde gelen isimlerinden olan Türk , üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 12:02
Erdoğan'dan kutlama mesajı

Erdoğan 1 Haziran Komutanlığı'nın münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e kutlama mesajı gönderdi.

"100 yılı aşkın, bilgi, birikim ve tecrübesiyle şanlı Türk bayrağını semalarda onur ve gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümünü tebrik eden Erdoğan, "Güçlü altyapısı ve gelişen teknolojiye uyumu sayesinde, dünya havacılıını önde gelen isimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, üstün vazife anlayışıyla üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılar elde etmekte, dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan kutlama mesajı
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