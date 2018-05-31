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sanığı eski rektöre hapis cezası

'da / soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve Kanun Hükmünde Kararname () ile kapatılan eski Kanuni Üniversitesi rektörü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:07
FETÖ sanığı eski rektöre hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve Kanun Hükmünde Kararname () ile kapatılan eski Kanuni Üniversitesi rektörü 'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Serindağ ve avukatı katıldı. Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek savunması alınan sanık Serindağ, Adana'ya bir vakıf üniversitesi kazandırma noktasında çalışmalar yaptığını ve FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantı içerisinde olmadığını söyledi. Örgütsel bir faaliyetinin olmadığını belirten sanık Serindağ, suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de sanık Serindağ'ı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ sanığı eski rektöre hapis cezası
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