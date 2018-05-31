İl içi öğretmen atama sonuçları sorgula! 2018 MEB ile Öğretmen tayin ve il içi atama listesi burada

İl içi atama sonuçları öğretmenler tarafından büyük heyecan içinde bekleniyor. 22-25 Mayıs tarihlerinde öğretmenler yer değiştirme başvurularını yapmıştı. Başvuruların ardından ise gözler MEB'den yayınlanacak olan 2018 il içi atama sonuçları çevrilmişti. Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları bazı illerin Milli Eğitim Bakanlıkları'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne ve tüm il içi tayin atama sonuçları burada olacak. Şimdiye kadar açıklanan öğretmen yer değiştirme sonuçları şöyle;
İl içi yer değiştirme sonuçları bazı iller için açıklanmaya başladı. Açıklanan illeri aşağıda liste halinde bulabilirsiniz. İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği il içi atama sonuçları;
Aksaray İl içi atama sonuçları
Afyonkarahisar il içi atama sonuçları
Trabzon il içi atama sonuçları
Tekirdağ il içi atama sonuçları
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu ataması çıkan öğretmenler okulların kapanması ile birlikte 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilişik kesebilecek. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.
1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.