İl içi öğretmen atama sonuçları sorgula! 2018 MEB ile Öğretmen tayin ve il içi atama listesi burada

İl içi atama sonuçları öğretmenler tarafından büyük heyecan içinde bekleniyor. 22-25 Mayıs tarihlerinde öğretmenler yer değiştirme başvurularını yapmıştı. Başvuruların ardından ise gözler MEB'den yayınlanacak olan 2018 il içi atama sonuçları çevrilmişti. Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları bazı illerin Milli Eğitim Bakanlıkları'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Edirne ve tüm il içi tayin atama sonuçları burada olacak. Şimdiye kadar açıklanan öğretmen yer değiştirme sonuçları şöyle;

İL İÇİ ATAMA YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

İl içi yer değiştirme sonuçları bazı iller için açıklanmaya başladı. Açıklanan illeri aşağıda liste halinde bulabilirsiniz. İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği il içi atama sonuçları;

Aksaray İl içi atama sonuçları

Amasya il iç atama sonuçları

Afyonkarahisar il içi atama sonuçları

Trabzon il içi atama sonuçları

Edirne il içi atama sonuçları

Tekirdağ il içi atama sonuçları

ATAMA İPTAL BAŞVURU NASIL OLACAK?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu ataması çıkan öğretmenler okulların kapanması ile birlikte 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilişik kesebilecek. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İÇİN ŞARTLAR NELER OLACAK?

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;a) 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,b) 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.3-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.