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göreve hazır

ASELSAN’ın Mehmetçik için geliştirdiği arazide yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi fiziksel performansını yükselten, ağır teçhizat taşımayı kolaylaştırarak yorgunluğa karşı direncini artıran ASYA göreve hazır.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 07:06 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 07:15
Robocop Mehmetçik göreve hazır

ASYA (Askeri Yürüyüş Asistanı) tüm testleri başarıyla geçti. Göreve hazır hale gelen ASYA, özellikle Özel Kuvvetler personeli başta olmak üzere piyade ve jandarmanın arazide tam teçhizatlı görevlerde hareket kabiliyetini üst düzeye çıkaracak.

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Robocop Mehmetçik göreve hazır
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