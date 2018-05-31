Robocop Mehmetçik göreve hazır

ASYA (Askeri Yürüyüş Asistanı) tüm testleri başarıyla geçti. Göreve hazır hale gelen ASYA, özellikle Özel Kuvvetler personeli başta olmak üzere piyade ve jandarmanın arazide tam teçhizatlı görevlerde hareket kabiliyetini üst düzeye çıkaracak.