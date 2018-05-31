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Şehit ve gazi aileleri bir araya geldi

Sinop’ta şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği programı düzenlendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 10:59
Şehit ve gazi aileleri bir araya geldi

Sinop Valiliği tarafından Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenen iftar yemeğine Sinop Valisi Köksal Şakalar, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Vali Köksal Şakalar, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada "Biz millet olarak tarih boyunca her coğrafyada şehit vermiş üç kıtada bulunmuş vatanı vatan yapmak için kanını dökmüş belki de dünyada birinci milletiz. Vatanı vatan yapan şehitlerimiz olmasaydı bugün vatanımız olmazdı. Bizleri yetiştirenler daha bebekliğimizde ninnilerle, ağıtlarla ve türkülerle bizlere şehitliği, savaşı, gaziliği anlattılar. Bir çok insan için Kore'nin nerede olduğunu bilmek bile zordur belki ama bu salonda şu anda Kore gazilerimiz, gazilerimiz ve güneydoğu gazilerimiz var. Güneydoğuda evlatlarını şehit vermiş ana babalarımız var. Devletimiz Kurumlarımız ile her zaman emrinizde. Bizim kapılarımız sizlere her zaman açık. Sinop'a daha yeni geldik, kısmet olursa önümüzdeki zamanlarda köylerimizde, mahallelerimizde şehit ailelerini ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.

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Şehit ve gazi aileleri bir araya geldi
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