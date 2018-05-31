Son dakika: Hatay'da 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması 15 gün uzatıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Özel Güvenlik Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar haricinde, bölgeye her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtilirken, ayrıca bu alanlarda basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından ilgili kanun gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar üs bölgesi çevresi, Hac Konaklama üs bölgesi, Aktepe Gediği böyü bölgesi ve Hatay-Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."