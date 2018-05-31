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Son Dakika: basına gösterildi... Dikkat çeken detaylar var

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde kullanılacak basın mensuplarına gösterilmesinin ardından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Milletvekilliği seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları 27 yıl sonra ilk kez bu kadar kısa olacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 16:38
Son Dakika: Oy pusulaları basına gösterildi... Dikkat çeken detaylar var

Milletvekili kesin aday listelerinin ilan edilmesinin ardından, yurt dışında kullanılacak ile cumhurbaşkanı inde kullanılacak pusulaların basımı tamamlandı. 'da yurt içinde kullanılacak pusulaların basım işlemi ise dün başladı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada CHP'nin adayı Muharrem İnce, ikinci sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üçüncü sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı.

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Son Dakika: Oy pusulaları basına gösterildi... Dikkat çeken detaylar var
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