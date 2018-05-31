TİKA'dan Herat'ta yetimlere iftar programı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iftar programına 300'den fazla kişi katıldı. Program esnasında yetimhane yetkilileri tarafından eğitim ve öğretim ihtiyaçları ile bakımlarına yönelik iletilen temenni ve ricaları dinleyen TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TİKA'nın sadece Afganistan'da değil dünyanın her yerinde yetimlere kol kanat germeye çalıştığını söyledi.

Yetimhaneyi ayakta tutmaya çalışan hayırseverlere şükranlarını dile getiren Çınar, kendilerinin de bu hayır kervanına katılacaklarını ve hayırda yarışanlar arasında olacaklarını belirtti. Çınar, "Mevcut kaynaklara rağmen yetimhaneyi büyük bir maharet ve başarı ile idare eden ve yetimler babası lakabı ile şöhret bulan, yetimhane müdürü Hace Abdülhalik Ensari'yi büyük bir takdirle karşılıyorum." dedi. Yetimhane Müdürü Ensari de, TİKA tarafından geçen yıl yetimhaneye yapılan yardımın yanı sıra verilen iftar yemeği için de teşekkür ederek "Biz şimdiye kadar hiçbir yabancı müesseseden yardım kabul etmedik ve etmeyeceğiz, ama Türk milleti bizim kardeşimiz." diye konuştu.