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Bahçeli'nin af çıkışına Hükümet'ten yanıt

olan Abdülhamit Gül, memleketi 'te katıldığı bir programda lider 'nin af önerisine yönelik "af gündemimizde değildir" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 2.6.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 12:59

Abdülhamit Gül, memleketi 'te Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan Yerel Medya Soruyor programında Genel Başkanı 'nin af çağrısına cevap verdi. Bahçeli'nin 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatarak, Ramazan ayı öncesinde hükumetten af konusunda çalışma yapılması önerisi ile ilgili soruya cevap verdi. Gül, af konusunu soran gazeteciye, "Tam süre bitti derken, süreyi taşacak kocaman bir soru Arif beyden geldi" dedi.

Gül daha sonra ise cevap verdiği soru ile ilgili, "Şuan için bir af gündemde değildir. Hükumetimizin gündeminde şuan için yoktur" cevabını verdi.

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Bahçeli'nin af çıkışına Hükümet'ten yanıt
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