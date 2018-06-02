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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Mavi Kanyon Menba Suyu İçmesuyu tesislerinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı : "Bu projenin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. vasıtasıyla 'na aktarılan suyun, yıllık 100 milyon metre küpü projesine tahsis edilecektir"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Mavi Kanyon Menba Suyu İçmesuyu tesislerinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , "Bu projenin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. vasıtasıyla 'na aktarılan suyun, yıllık 100 milyon metre küpü projesine tahsis edilecektir." dedi.

Erdoğan, partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingi sonrasında Çumra ilçesine geçerek Seçme Köyü'ndeki " İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı.

Açılış öncesi konuşan Erdoğan, proje için 16 Aralık 2012'de adım attıklarını ve Mavi Tünel'in 17 bin 34 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında bir eser olduğunu söyledi.

Bundan sonra Afşar ve Bozkır barajlarının da bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bütün bunlarla beraber bu projenin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. Bu işin ne kadar önemli olduğunu, Konya'ya ve Çumra'ya ne kadar önem verdiğimizi anlatması bakımından büyük önem arz ediyor. Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyun, yıllık 100 milyon metre küpü içme suyu projesine tahsis edilecektir."

Erdoğan, yapılan tesis hakkında bilgi vererek, "Hepsinden öte burada önemli olan günde 366 bin metre küp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi. Fakat buranın önemli olan bir özelliği de hidroelektrik santral meselesi, yani enerji üretimine de sahip olması." diye konuştu.

"YÜZDE 98'İ YAKALADIĞINIZA GÖRE, YÜZDE 100 DE OLUR"

Konya'ya ve ilçelerine verdikleri öneme işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak ilave tesislerle çevredeki yeşil düzenlemeleriyle tamamlanması gerektiğini anlattı.

Erdoğan, "Çumra yüzde 98 değil mi? Çumra, bu ne demektir? Yüzde 98'i yakaladığınıza göre, yüzde 100 de olur mu? Olur. Allah sizden razı olsun. Gönlünüz gönlümüz, gönlümüz gönlünüz. İnşallah bu gönül dünyamızda sizler, 'de örnek olmaya devam edeceksiniz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Projeye emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve ilgili firmaların yöneticileriyle kurdele keserek Konya Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin açılışını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Mavi Kanyon Menba Suyu İçmesuyu tesislerinin açılışını yaptı
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