FETÖ’cülerin cezaevi hezeyanı: Peygamberler gelip gidiyor

FETÖ, cezaevlerindeki mensuplarının çözülmesini engellemek için rüya silahını kullanmaya devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin darbe davasında yargılanan eski binbaşı İbrahim B.'nin eşi ve annesi ile yaptığı görüşmeler, örgüt mensuplarının ruh haline ilişkin önemli ipuçları verdi. İbrahim B., koğuşları Hz. Peygamber'in ziyaret ettiğini, dua ettiklerinde ise cezaevinin duvarlarının sarsıldığını kaydediyor.

"PEYGAMBERLER GELİP GİDİYOR"

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, İşte FETÖ'cülerin yakınlarıyla yaptığı ve kayıt altına alınan görüşmelerden eski binbaşı İbrahim B.'nin öğretmen olan eşi ve annesine söyledikleri:

"Bir sürü görenler var, gündüz gözü görenler var. Beraber yemek yiyenleri mi ararsın, elini öpenleri mi ararsın, 'Dayanın az kaldı' diyenleri mi? Başka peygamberlerden gelip alenen 2 rekat namaz kıldırıp gidenler varmış. Biri, 1 yıl önce gördüğü rüyayı hatırlamış. Rüyasında Kâbe'nin içine giriyor, bakıyor ki aynı bizim koğuş. Bir koğuşta bulunan 19 kişinin tamamını görmüş, onlara tarih falan söylemiş, ama bize söylemiyorlar. Buradaki insanlar boş insanlar değil yani. Peygamber, 'İçeri gireceklerin hepsini ben seçtim' demiş, bizi tutuyor baksana. Bir hafız dua okuyor, biz de 'Amin' diyoruz. Cezaevinin duvarları sarsılıyor, hafız 'Siz 'Amin' demeyin' dedi. Biz içimizden 'Amin' dedik, bu kez de cezaevi adeta sarsıldı, duvarlar gitti geldi. Acil müdahale mangası geldi, bizi dağıttı.