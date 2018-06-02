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sona erdi! LGS soru ve cevapları yarın sabah.com.tr'de

Uzun süren maraton sona erdi ve Liselere Giriş Sınavı sona erdi. soru ve cevapları yarın sabah.com.tr'de olacak. hakkında sınavdan çıkan öğrenciler ve velileri araştırmalara başladı. Bilindiği gibi Liselere Geçiş Sınavı ilk kez bugün iki oturum şeklinde gerçekleşiyor. 2018 LGS soru ve cevapları açıklandı mı? Uzun süreli çalışmalarının meyvelerini almak isteyen adaylar 1. oturumun sona ermesinden sonra verilen aranın ardından LGS 2. oturum sınavına katıldı. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm bu soruların cevapları haberimizde.

Giriş Tarihi: 2.6.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 12:58
LGS sona erdi! LGS soru ve cevapları yarın sabah.com.tr'de

8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Giriş Sınavı iki oturumdan oluşuyor. İyi bir lisede okumak, daha sonra iyi bir üniversiteye yerleşmek kariyer adımları için oldukça önemli. Eğitim adımları doğru şekilde atılırsa üniversite bitiminde kalifiye bir şekilde hazır olmak o kadar kolaydır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen oldukça önemlidir. LGS soru ve cevapları yarın sabah.com.tr'de olacak!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Test şeklinde yapılan sınavda 4 seçenek arasında öğrenciler doğru seçeneği arıyor. LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Liselere Giriş Sınavı'nda iki oturum arasında 45 dakika ihtiyaç molası verildi. hakkında tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı fakat Liselere Giriş Sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

LİSE YÖNERGESİ - LİSELERE GİRİŞ NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OLAN LİSELER

Bazı okul türleri için sınava girerek puan edinmek şart olacak. Yönergeye göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak. Ağırlık standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayılarına bakacak olursak Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1'dir.

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