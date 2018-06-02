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, 'a sahip çıktı

Demirtaş'ın hüküm giymediğini belirten Lideri, insanların sözle terörist olmayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 2.6.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 2.6.2018 13:57
Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

Genel Başkanı , 24 Haziran sürecinde parti tabanını şaşırtan açıklamalar yapmaya başladı.

Cumhur İttifakı'na karşı kurulan ittifakın yanında yer alan Saadet Partisi, terör soruşturmasında tutuklanan 'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili bir açıklama daha yapan Lideri, insanların sözle terörist olmayacağını belirtti.

Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

"SUÇ DOSYASINA BAKIYORUZ, TERÖRLE BİR ALAKASI YOK"

Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bir insanın tutuklu olması hüküm giydiği manasına gelmez. Bir insan sadece şüpheyle tutuklanır. Ziyaret edip etmemek ayrı bir konu. Sayın İnce gidip ziyaret etti, bunu kınamak doğru değil. Niye bugüne kadar ceza vermediniz. Ceza verilenlerin suç dosyasına bakıyoruz terörle bir alakası yok. Sözle insanlar terörist olmaz."

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Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı
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