Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz teröristlerin apoletlerini söktük”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti sadece konuşan, sadece vaatte bulunan bir parti değildir. AK Parti, verdiği her sözün arkasında duran, söylediğini yapan bir partidir. Bunun için 24 Haziran seçimlerinde de sadece yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Öyle uzayda altın bulma gibi uçuk, kaçık vaatlerimiz yok. Alın terimizle, emeğimizle, bileğimizle ne yapabileceksek onu söylüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "24 Haziran'da ne yapabileceksek onu söylüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen mahalle iftarında Aksaraylılarla bir araya geldi.

Erdoğan, buradaki konuşmasında bir kez daha milletin desteğine talip olduklarını belirterek, " 'Yaparsa AK Parti yapar' diye boşuna söylemiyoruz. Rakamlar, bunun en büyük ispatıdır. Bakınız 2011 seçim beyannamemizde '50 bin olan ihracatçı sayımızı 2023'te 100 bine çıkartacağız' dedik, şimdi sayı 72 bin. Yani adım adım hedefe doğru yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Dünya mal ticaretinden alınan payı 2023'te yüzde 1,5'e çıkartacaklarını söylediklerini anımsatan Erdoğan, şu anda yüzde 1'i bulduklarını ifade etti.

İhracatın göreve geldiklerinde yıllık 36 milyar dolar olduğunu şimdi ise 162 milyar dolara dayandığını hatırlatan Erdoğan, bu konuda da istikrarlı bir yükselişin bulunduğunu bildirdi.

Geçen yıl, 212 farklı ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, ihracatçıların, neredeyse ayak basmadık yer bırakmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'de Türkiye'yi büyük projelerle tanıştırma sözü verdiklerini belirterek, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve otoyollardan bahsettiklerine değindi.

Marmaray'ı bitirdiklerini ve bugüne kadar 268 milyon kişinin kullandığını, Avrasya Tüneli'nden 23 milyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 27 milyon aracın geçtiğini aktaran Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunda çalışmaların hızla devam ettiğini, Osmangazi Köprüsü dahil pek çok bölümünü hizmete açtıklarını anlattı.

İstanbul-İzmir otoyolunu 2023'e kadar bitirme sözü verdiklerini ancak daha önce bitirileceğini ifade eden Erdoğan, İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun etap etap sürdüğünü, en son 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attıklarını, projenin 2023'te tamamlanacağını belirtti.

Üniversitelerdeki öğretim üyesi sayısını 80 bine çıkartacaklarını söylediklerini hatırlatan Erdoğan, "Bugün 77 bine yaklaştık. Yani 2023'e kalmadan hedefimize ulaşmış olacağız." dedi. Erdoğan, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde Türkiye'nin 3 başlıkta tam puan alarak Bologna Süreci'nde pek çok Avrupa ülkesinin önünde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"YIL BİTMEDEN 4 ŞEHİR HASTANESİ DAHA AÇACAĞIZ"

Şehir hastaneleri sözünü tuttuklarını ve şu ana kadar 5 tanesini açtıklarını, yıl bitmeden de 4 tanesini daha açacaklarını aktaran Erdoğan, "2023'e kadar 31 şehir hastanesinin hemen hemen tamamı hizmete girmiş olacak. Hekim sayımızı, önce 155 bine ardından 200 bine çıkarma sözü vermiştik, Şu anda hemen hemen 150 bini bulduk. Hastanelerdeki nitelikli yatak sayısını yüzde 45'e yükseltme sözü vermiştik, şimdiden yüzde 62'ye ulaştık. Yani hedefimizin çok çok üzerine çıktık." diye konuştu.

Konutta 2023 için 1 milyon konuta ulaşma hedefi koyduklarını, şu anda 833 binde olduklarını anlatan Erdoğan, "Mevcut planlamalara göre 2023'te 1 milyon 200 bine ulaşacağımız anlaşılıyor." dedi.

Tarımsal milli geliri, 37 milyar liradan 189 milyar liraya çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, bu rakamla tarımsal hasılada Avrupa'da bir numara olduklarını bildirdi.

Son 16 yılda tarım sektörüne 117 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yaptıklarını aktaran Erdoğan, kırsal kalkınma hibeleri, arazi toplulaştırma çalışmaları gibi faaliyetlerle tarımın daha iyi şartlarda yapılabilmesini sağladıklarını, milli tarım projesiyle tarımsal hasılayı daha da artırmayı planladıklarını belirtti.

Hayvancılığı ayağa kaldırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu iş öyle ithalatla falan çözülebilecek bir iş değil. Bunun için damızlık hayvanlardan meralara, yem bitkileri üretiminden hayvan sağlığına kadar her alanda çok ciddi hazırlıklarımız var. Bunları süratle ve etkin bir şekilde hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu örnekleri şunun için veriyorum; AK Parti sadece konuşan, sadece vaatte bulunan bir parti değildir. AK Parti verdiği her sözün arkasında duran, söylediğini yapan bir partidir. Bunun için 24 Haziran seçimlerinde de sadece yapacağımız şeyleri söylüyoruz. Öyle uzayda altın bulma gibi uçuk, kaçık vaatlerimiz yok. Alın terimizle emeğimizle bileğimizle ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Bir 'yerli marka otomobil' diyoruz, 'Kanal İstanbul' diyoruz, 'millet bahçeleri' diyoruz. Biz 'hızlı tren hatları' diyoruz. 'Barajlar sulama tesisleri, köprüler yollar' diyoruz."

Atacakları adımlarla Aksaray'ın içme suyu sorununun Ecemiş Çayı getirilmek suretiyle kalıcı olarak çözüleceğini belirten Erdoğan, bu konuda çalışmaların da başladığını söyledi.

Tarımsal sulama konusunda kapalı sisteme geçileceğinin ve artık açık sistemle suyu israf etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu havzaya dışarıdan su getirmek suretiyle tarımsal sulama konusunda kalıcı çözüm inşallah getirmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı Metin Temel Paşamıza takmış. Diyor ki, 'Erdoğan şu kadar generalin apoletini söktü, ben de bununkini sökeceğim.' Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük, teröristlere karşı mücadele edenlerin değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da iftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde, Aksaraylılar ile bir araya geldiği mahalle iftarında yaptığı konuşmada, savunma sanayi projeleri, uçak, helikopter, insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, tank, uydu, füze, dijital dönüşümden bahsettiklerine dikkati çekti.

"Üretim, ihracat ve ticaret" dediklerini vurgulayan Erdoğan, "Çünkü Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var. Öyle meydanlarda kuru sıkı atarak ülkeye hizmet edilmiyor. Hele hele iftirayla yalanla sinsilikle milletimizin herhangi bir derdine derman olmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biliyorsunuz, CHP'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatımızın kahraman komutanı Metin Temel Paşamıza takmış. Diyor ki, 'Erdoğan şu kadar generalin apoletini söktü, ben de bununkini sökeceğim.' Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük, teröristlere karşı mücadele edenlerin değil." diye konuştu.

Korgeneral İsmail Metin Temel Paşa'nın ülkeyi vuran teröristlerle mücadele sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"İnce, sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle de Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz. Senin genel başkanın teröristlerle beraber Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdü. Biz sizleri iyi biliriz. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur?

Sayın Temel, bir parti toplantısına gelmiyor, Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonunun düzenlediği bir davete geliyor ve protokol masasında, o da bir protokol mensubu olarak yerini alıyor. Bir insan devletin nasıl işlediğinden bu kadar mı habersiz olur? Devlet nedir, devlet nasıl yönetilir, bunlardan haberi yok. Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi dün yoktu, bugün yok, yarın da yok."

"MİLLETİMİZ ALLAH'IN İZNİYLE BUNLARA FIRSAT VERMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Apolet sökmek' ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin? Daha adayken işi bu noktaya getiren adam Allah muhafaza o göreve gelirse neler yapar, varın siz hesap edin. Böyle, kaba saba meydanlarda konuşup atmakla siyaset olmaz. Sen bu işi öğreneceksin ama iş işten geçmiş ve atı alan da Üsküdar'ı geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz teröristlerin apoletlerini söktük”

Bunların terörle mücadele kahramanına saldırarak, darbecilere koltuk çıkarak kimlere göz kırptığını, kimlere selam verdiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu değil mi Edirne'de, HDP'nin adayını ziyaret eden. Kim o? HDP'nin, şu anda Edirne'de cezaevinde olan şahıs kim? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin sokağa çıkmalarını isteyen değil mi? Yasin Börü yavrumuzu öldürenlerin faili değil mi? Milletimiz Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyecek. İşte bunun için biz 'hizmet siyaseti' diyoruz."

Türkiye'nin 81 iline, 81 milyon vatandaşın tamamına hizmet verecek eserlere imza atmayı siyasetlerinin merkezine yerleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Ey İnce, cezaevinde işte sen teröre yardım yataklık edenleri ziyaret ediyorsun. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz işte milletimizle iç içeyiz. Milletimizle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim meydanlarında, sandıkta rekabet etmenin başka, hizmet verirken herkesi kucaklamanın başka olduğunu belirterek, siyasette de herkesi kucaklamanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

"KİMSENİN MİLLETE RAĞMEN HERHANGİ BİR ADIM ATABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Ben milletimi seviyorum, Allah için seviyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrım yapmadan yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini, AK Parti'nin milleti kuşatan, kucaklayan, bambaşka, benzeri olmayan bir parti olduğunu söyledi.

2002'den bu yana her girilen seçimden sadece birinci çıkmakla kalmadıklarını ve oylarını da sürekli artırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Niye? Biz milletimizi sevdik, milletimiz de bizi sevdi. Şimdi çıtayı öyle yükseğe koyduk ki artık bu ülkede hiç kimsenin millete rağmen herhangi bir adım atabilmesi mümkün değil. Biz kendimize güvenmesek zaten bu çıtayı bu kadar yükseltmezdik." diye konuştu.

Bu adımın etkilerini hemen görmeye başladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazen kendilerini tutamayıp asıl yüzlerini ifşa etseler de artık hiçbir partinin adayı o eski söylemlerle o eski tepeden bakan edayla konuşamıyor. Bunlar değil miydi benim vatandaşıma 'göbeğini kaşıyan adam' diyenler? Bunlar değil miydi benim çiftçi kardeşime, benim hayvancılıkla uğraşan kardeşime 'onların oyu benim oyumla aynı değildir' diyenler? 'Bidon kafalı' diyenler bunlar değil miydi? Herkes demokraside, özgürlüklerde, haklarda en ileri vaatleri dile getiriyor. Hizmetler noktasında ise sırtlarında yumurta küfesi olmadığı, nasıl olsa yapmak zorunda kalmayacakları için üfürüp duruyorlar."

"KİMSENİN AK PARTİ İLE YARIŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Geçmişteki seçim kampanyalarının tamamen kimlik siyaseti üzerinden yürüdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi demokrasi ve yatırımlar odaklı bir yere gelmiş olmamız önemlidir. Ama iş oraya gelince de kimsenin AK Parti ile yarışması mümkün değildir. Bizim arkamızda, 16 yıllık müktesebatımız var. Bizim milletimize gururla gösterdiğimiz başarılar, karne ortada. Onların ise sırtında çok daha eski tarihlere giden sayısız ne yazık ki kamburları ve utanç levhaları var. Milletimizin 24 Haziran'da bir kez daha doğruyu bulacağından şüphe duymuyorum. Biz milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz ve bunu mutlaka yerine getireceğimizi söylüyoruz. Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti, vakit Aksaray vakti, yaparsa AK Parti yapar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız."