Emine Erdoğan TOGEMDER iftarına katıldı

Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada eğitim faaliyetlerinin tek başına devletin üstlenebileceği bir iş olmadığını, gerek medeniyetimizde, gerekse modern toplumlarda vakıfların her zaman eğitimin bir parçası olduğunu söyledi. Çocuklar sözkonusu olduğunda ise yapılacakların sonu olmadığını ifade eden Emine Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının bu tür faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine değindi.

Çocuk İzleme Merkezi'nin istismara uğramış çocuklarla ilgileneceğinin altını çizen Erdoğan, 'Çocukların güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmek, en temel vazifemizdir. Çocuklarımızı psiko-sosyal ve fizyolojik açıdan en iyi şekilde yetiştiremiyorsak, hayatın çok önemli bir tarafını ıskalıyoruz demektir.' dedi.

Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'İstismara uğramış çocukların yaralarını sarmak kadar, istismarın kapısını aralayan şartları ortadan kaldırmak da önemlidir. Çocuklarımıza gerektiğinde 'hayır' diyebilmeyi öğretmeliyiz. Ama daha önemlisi, çocuklar için en güvenli yer olan aileyi gözümüz gibi korumalıyız. Aile, toplumsal yapının en sağlam kalesi olmalıdır. Onu layıkıyla korumak, birçok riski bertaraf etmek demektir. Ailenin olduğu yerde en zehirli niyetler, eylemler dahi nispeten zararsız kalır. İdeal olan, çocukların kendi aile ortamında huzur içinde yetişmesidir. Fakat bunun mümkün olmadığı durumlarda ise, koruyucu aile ve sevgi evleri en güzel çözümdür.'

Bu özel Ramazan günlerinin bu tür hayırlı vakıf faaliyetlerinin desteklenmesi adına önemli bir infak vesilesi olduğu söyleyen Erdoğan, 'Sevdiklerinizden infak etmedikçe iyilerden olamazsınız' ayeti, infak medeniyetinin temelini oluşturur. Mü'min, yoksulları, ihtiyaç sahiplerini görüp gözeten bir merhamet bulutu olmalı, yardımlarını onlara yağdırmalıdır' dedi.

Emine Erdoğan programın sonunda aile fotoğrafı çekindi. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.