Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çok yaşa Diyarbekir. Tarihin, kültürün, medeniyetin şehri Diyarbekir. Bizm aramıza girmeye çalıştılar. Kurşunlu Cami'yi yıkarak aramıza girmeye çalıştılar. Okula gitmesi gereken çocukları dağa kaçırarak aramıza girmeye çalıştılar. Diyarbakır Belediyesi önünde anaları ağlattılar.

Sevginiz, coşkunuz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan-i Şerifiniz kutlu olsun. Şimdi hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekleme hazır mıyız? Diyarbekir, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

BİZİM MEŞREBİMİZDE AYRIMCILIK YOKTUR

Bizim meşrebimizde ayrımcılık yoktur. Geri kalmış bölgelere daha çok önem veriyoruz. Biz İzmir'de, Kayseri'de ne varsa Diyarbekir'de o olsun dedik. Son 16 yılda Diyarbekir'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 35,5 kattrilyon yatırım yaptık. Ve Diyarbekir yaptığımız yatırımlarla, Güneydoğu'nun İstanbul'u haline geliyor.

BİZ YAPARIZ İŞTE BU HDP YIKAR, ONLAR BU ÜLKEDE YIKMAK İÇİN VAR

Diyarbekir'e eğitimde 5 bin 325 derslik kazandırdık. Eski stadı burada millet bahçesine çevireceğiz. Biz yaparız işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar burada evleri bombalamadılar mı? Camilerimizi, okullarımızı yakıp yıktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız?

TERÖRİSTLERİN GEZDİĞİ BURALARDA İNŞALLAH BUNDAN SONRA TURİSTLER GEZECEK

TOKİ Diyarbakır'da 16800 konut projesini hayata geçirdi. 3 yıl önce Suriçinde istenmeyen olaylar yaşandı. Terör örgütü buraları tahrip etti. Teröristler vatandaşları canlı kalkan olarak kullandı. Biz sadece teröristleri imha etmekle kalmadık, Suriçi'ni adeta baştan sona yeniden inşa ve ihya ettik. Dicle Vadisine 320 dönümlük park yaptık. Teröristlerin gezdiği buralarda inşallah bundan sonra turistler gezecek.

DİYARBAKIR'I HIZLI TRENLE BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Ulaşımda Diyarbakır'da 2002 yılına kadar 44 kilometre bölünmüş yol vardı biz buna 370 kilometre daha ilave ettik. Diyarbakır'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışmalara başladık. Diyarbakır'ı sulama projelerimizle yeniden ihya ettik. Diyarbakır havaalanını yeniden ele alarak yıllık 5 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Bay Kemal ve İnce İnce Muharrem'e sesleniyorum, Diyarbakır'a tarımsal desteğimiz 4 kattrilyon oldu. Diyarbakır hazır mısınız? 24 Haziran'da Diyarbakır birlik vakti, vakit Türkiye vakti diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsıma, meclis seçimlerinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Bu seçimde Diyarbakırlı gençlerden tarih yazmalarını bekliyoruz.

BİZ İSTİYORUZ Kİ DİYARBAKIR, DİYAR-I HUZUR OLSUN

Gençlerin, yıllardır geleceklerini karartanlarına sağlam bir cevap vereceğine inanıyorum. Huzurun kıymetini Diyarbakırlı çok iyi biliyor. Biz istiyoruz ki Diyarbakır, Diyar-ı Huzur olsun. Bunun için çalışmaya var mıyız? Diyarbakır 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzur dolu. Güvenlik güçlerimiz bölge halkının huzuru için elinden geleni yaptı. Bugün hiç olmadığı kadar devlet halkının yanındadır. Bugün bir Kürt, bir Türk'ün bir Laz'ın hakkı neyse ona sahiptir. Hiçbir terörist gelip hakın yakasına yapışamıyor. Hiçbir terörist gelip Kürt kardeşime baskı yapamıyor.

ARTIK HİÇ KİMSE SOKAKTA, EVDE, KAHVEDE KÜRT KARDEŞİMİNE BASKI YAPAMIYOR

Artık hiç kimse sokakta, evde, kahvede Kürt kardeşimine baskı yapamıyor. Anadilinizi artık serbestçe kullanabiliyorsunuz. Var mı engel olan? Ret ve inkar politikalarından eser kaldı mı? Artık kimliğiniz ve inancınızı yaşamak için bir engeliniz yok. Kürt kardeşlerimin tamamı diğer vatandaşlar gibi Türkiye Cumhuriyet devletinin güvenliği altındadır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak beni bağlayan kurallar herkesi bağlayan kurallardır. Farklı siyasi taleplerin dile getirilme hakkı elbette vardır. Ama bunların meşru yollarla yapılması gerekiyor.

53 KÜRT KARDEŞİMİZİN KANI DEMİRTAŞ'IN ELLERİNE BULANMIŞTIR

Sokağa dökülün diyen kimdi? Ne oldu? Diyarbakır'da 53 kardeşimiz şehit oldu. Ölenler kimdi? Benim Kürt kardeşlerim değil miydi? 53 Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş'ın ellerine bulanmıştır. Bunun bedelini er yada geç ödeyecek. Bunlar benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Diyarbakır 24 Haziran'da bir kez daha irademize sahip çıkıyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Vakit Diyarbakır vakti diyor muyuz?

KİMSE KÜRTLERE DEVLET ARAMASIN, KÜRTLERİN DEVLETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR

Kardeşlerim, sınırlarımız dışında oynanan oyunlar Diyarbakır'ın da Türkiye'nin de hayrına değildir. Onların derdi hep birlikte temsil ettiğimiz değerlerdir. Onun için hep birlikte çalışacağız. Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.

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