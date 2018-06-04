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ile görüşmesi hakkında flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı : ile ilişkilerde topu taca atma dönemi bitmeli

Giriş Tarihi: 4.6.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 20:06
ABD ile Münbiç görüşmesi hakkında flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'deki görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır." dedi.

"YOL HARİTASININ PARAMETRELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK"

Bakan Çavuşoğlu, "İlk önce PKK/YPG terör örgütünün 'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. Yol haritasının uygulanması için net bir gün var. Bu, sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

"MÜNBİÇ'TE İNSANLARIN EVLERİNE DÖNMELERİ SAĞLANACAK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç'te PKK/YPG baskısıyla yerlerini terk etmek zorunda kalan insanların evlerine geri dönmesinin sağlanacağını belirtti.

"F-35 DEVİR-TESLİMİ DAHA ÖNCE PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK"

Bakan Çavuşoğlu, "F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran'da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." şeklinde konuştu.
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ABD ile Münbiç görüşmesi hakkında flaş açıklamalar
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