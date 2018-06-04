Adalet Bakanlığı’ndan flaş CHP açıklaması

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı" açıklamasında bulundu. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, iade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesinin, Adalet Bakanlığında olduğunu ifade ederek, İnce'yi hukukçu vekilleri ile Adalet Bakanlığına belgeleri incelemeye davet etti. Bu kapsamda CHP'den 4 kişilik bir heyet, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı incelemek üzere Adalet Bakanlığına gitti. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gelen heyette Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukat Erol Aras ve Avukat Efe Dikbıyık yer aldı.

ADALET BAKANLIĞI CHP'NİN İNCELEME HEYETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan CHP heyeti, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleşti.

CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlandı.

Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulandı.